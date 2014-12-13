Музей Анны Ахматовой потерял рыжего кота Осю

Крупный, спокойный, кастрированный 16-летний Ося никогда не уходил дальше арки, сообщают сотрудники музея.

В субботу, 9 октября, музей Анны Ахматовой сообщил, что потерял рыжего старшего кота Осю. Об этом сотрудники музея написали в официальной группе музея в социальной сети "Вконтакте".

В публикации сотрудники указали, что последний раз его видели 8 октября в саду Фонтанного дома (Петербург, Литейный пр., 53). Крупный, спокойный, кастрированный 16-летний Ося никогда не уходил дальше арки, сообщают сотрудники музея. Позже в группе было опубликовано видео, на котором девушка в ночь с 7 на 8 октября унесла кота.

Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, они ему жизненно необходимы, — написали в публикации.

Если вы видели Осю или знаете, где он может находиться, пишите в сообщения группы музея или звоните по номеру 8 (931) 246–50–04.

Ранее волонтеры спасли и вернули домой кота по кличке Гагарин.

Фото: Вокнтакте / Музей Анны Ахматовой