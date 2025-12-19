Рыжий кот дважды застрял в Петербурге и не даёт спасателям покоя

В историческом доме на улице Чайковского кот уже две недели сидит в дымоходе.

В Санкт-Петербурге продолжаются работы по спасению рыжего кота, который застрял в дымоходе исторического здания на улице Чайковского ещё 29 декабря. Животное взяли на передержку после того, как оно забралось в камин незнакомой квартиры, но кот испугался и ушёл по дымоходу в глубь стены. Об этом сообщила организация "Кошкиспас".

Спасатели и волонтёры уже применили несколько способов для извлечения животного. Через заслонку за обоями они смогли осмотреть шахту руками и камерой, обнаружив кота на одном из переходов. Также был найден доступ к дымоходу на крыше, где несколько дней пытались поймать кота с помощью силков, опуская еду и петлю по шахте.

Сейчас тактика изменилась: в квартире ниже вскрыли стену и открыли коту дополнительный выход. Рядом установлена кошколовка и оставлены вода и корм. Кот пока побрезговал едой, но выпил воду. Волонтёры ожидают, что животное вскоре выйдет и попадётся в ловушку.

По словам активистов, спасение кота напоминает "рыбалку на крыше" из-за сильного ветра и мороза, но они продолжают попытки. Летом прошлого года петербургские спасатели также провели более недели, чтобы выманить кота из трещины на гранитной набережной Фонтанки, после чего животное успешно адаптировалось в новой квартире.

Ранее на Piter.TV: после пожара в "трешке" на проспекте Ударников женщина попала в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Кошкиспас.