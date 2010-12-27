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Кот Фокс из "Лахта Центра" хорошо перенес переливание крови
Сегодня, 11:02
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EvaRaskol

Кот Фокс из "Лахта Центра" хорошо перенес переливание крови

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Операция ему не потребуется.

Два дня назад хозяева знаменитого кота-строителя из "Лахта Центра" забили тревогу. Коту срочно потребовалась операция, а перед этим переливание крови. У лахтинского любимца диагностировали низкий гематокрит (соотношение форменных элементов крови к жидкой части).

"Капельница мне не очень понравилась, но делать нечего, буду лечиться", – посетовал пушистый строитель.

После успешного переливания крови операция Фоксу не потребовалась. Кот смог благополучно вернуться домой. 

"Вот такой у меня теперь лысый животик", – подписали фотографию Фокса в  Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Фокс ко дню рождения получил собственный Instagram-аккаунт.

Фото: Instagram / lakhtinskii

 

Теги: кот, лахта центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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