Кот Фокс из "Лахта Центра" хорошо перенес переливание крови

Операция ему не потребуется.

Два дня назад хозяева знаменитого кота-строителя из "Лахта Центра" забили тревогу. Коту срочно потребовалась операция, а перед этим переливание крови. У лахтинского любимца диагностировали низкий гематокрит (соотношение форменных элементов крови к жидкой части).

"Капельница мне не очень понравилась, но делать нечего, буду лечиться", – посетовал пушистый строитель.

После успешного переливания крови операция Фоксу не потребовалась. Кот смог благополучно вернуться домой.

"Вот такой у меня теперь лысый животик", – подписали фотографию Фокса в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Фокс ко дню рождения получил собственный Instagram-аккаунт.

Фото: Instagram / lakhtinskii