Кот Ахилл встретил День ВДВ на вертолетной площадке судна

Животное выбрало местечко, предназначенное специально для котов.

Кот Ахилл поздравил горожан с Днем Воздушно-десантных войск, а также сам нарядился в тельняшку. Снимки были опубликованы в Instagram кота.

Решил отметить День ВДВ правильно. Нет, не купанием в фонтане, а на вертолетной палубе морского судна. Там для морских котиков даже специальное местечко сделано: желтый кружок и так и написано cat ONLY :) говорится в подписи к снимкам.

Ранее Ахилл проследил за готовностью кораблей ко дню ВМФ с дамбы.

Видео: @achillcat / Instagram