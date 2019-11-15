Кот Ахилл встретил День ВДВ на вертолетной площадке судна

Кот Ахилл поздравил горожан с Днем Воздушно-десантных войск, а также сам нарядился в тельняшку. Снимки были опубликованы в Instagram кота.
Решил отметить День ВДВ правильно. Нет, не купанием в фонтане, а на вертолетной палубе морского судна. Там для морских котиков даже специальное местечко сделано: желтый кружок и так и написано cat ONLY :)
говорится в подписи к снимкам.
Ранее Ахилл проследил за готовностью кораблей ко дню ВМФ с дамбы.
Видео: @achillcat / Instagram
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