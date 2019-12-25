Кот Ахилл проследил за готовностью кораблей ко дню ВМФ с дамбы

Пушистый предсказатель с удивлением смотрел на происходящее.

В пятницу, 24 июля,знаменитый петербургский кот Ахилл решил проверить, насколько хорошо боевые корабли подготовлены к предстоящему Дню ВМФ. Белоснежный оракул оценил процесс репетиции с дамбы. Фотографии с места осмотра выложены в Istagram-аккаунте Комплекса защитных сооружений.

Судя по снимкам, Ахилл очень переживает за то, как пройдет событие. Кроме того, животное не привыкло к такому огромному количеству военной техники поблизости.

Всего в репетиции было задействовано 46 боевых суден и 40 единиц воздушной техники. Также по Дворцовой площади свыше 4 тысяч военных.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге для репетиции парада ко Дню ВМФ развели мосты.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs