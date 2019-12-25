В Петербурге для репетиции парада ко Дню ВМФ развели мосты

В генеральной репетиции парада приняли участие более восьми десятков водных и воздушных судов.

В центре Петербурга вечером пятницы, 24 июля, состоялась генеральная репетиция парада ко Дню военно-морского флота, перенесенная из-за плохой погоды ранее. Сам парад пройдет в акватории Невы и в воздухе.

В репетиции парада приняли участие более сорока военных кораблей, подводных лодок и катеров, а также боевые самолеты – также более 40. В пресс-центре ЗВО отметили, что парад будет открыт залпами 12 артиллерийских орудий Д-44, которые сделают военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии.

Вечером в ознаменование праздника в Петербурге и Кронштадте ожидается праздничный артиллерийский салют.

Отметим, что в ходе проведения репетиции парада из-за ограничений движения в связи с разводкой мостов водители встали во внушительную пробку на Западном скоростном диаметре.

Фото носит иллюстрационный характер: Piter.tv