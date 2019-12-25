Из-за репетиции парада ВМФ остановилось движение по ЗСД

Такого не было давно. Не все водители смогли приспособиться к наступившим ограничениям на дорогах Петербурга.

Вечером в пятницу, 24 июля, водители в Петербурге сообщили о пробках в неожиданном месте – на Западном скоростном диаметре. Это произошло в вечер генеральной репетиции парада ко дню ВМФ, который пройдет в Северной столице и Кронштадте уже в это воскресенье.

Фотографии заторов появились в соцсетях, в частности, в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Отметим, что именно на время проведения репетиции и ограничения движения в центре города проезд по участкам ЗСД был бесплатным.

Ситуацию этим вечером не улучшило ДТП, которое также произошло на ЗСД – там произошла авария с участием самосвала.

Ранее мы сообщали о том, что центр Петербурга окрасится в цвета Андреевского флага в ночь на 27 июля. Подсвечены будут Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Фото: vk.com/spb_today