Кот Ахилл оделся в тельняшки в честь Дня тельняшки

Пушистый позировал на фоне ледокола "Красин".

Знаменитый символ петербуржского Эрмитажа, кот Ахилл, не остался в стороне от Дня российской тельняшки, который отмечается 9 сентября. Пушистый почтил своим присутствием торжественный выстрел у Петропавловской крепости и сфотографировался в тельняшке на фоне ледокола "Красин".

Как "заметил" в своем Instagram Ахилл организаторы пригласили его быть лицом праздника, что показалось ему крайне забавным. Он также вспомнил, что корабле "несет" службу его собрат – потомственный кот-мореход.

Ранее мы сообщали, что кот-оракул посетили подписание Декларации обращения с животными города на Неве в Смольном.

Фото: instagram.com/achillcat