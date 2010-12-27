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Кот Ахилл оделся в тельняшки в честь Дня тельняшки
Сегодня, 18:13
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Rybka123
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Кот Ахилл оделся в тельняшки в честь Дня тельняшки

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Пушистый позировал на фоне ледокола "Красин".

Знаменитый символ петербуржского Эрмитажа, кот Ахилл, не остался в стороне от Дня российской тельняшки, который отмечается 9 сентября. Пушистый почтил своим присутствием торжественный выстрел у Петропавловской крепости и сфотографировался в тельняшке на фоне ледокола "Красин".

Как "заметил" в своем Instagram Ахилл организаторы пригласили его быть лицом праздника, что показалось ему крайне забавным. Он также вспомнил, что корабле "несет" службу его собрат – потомственный кот-мореход.  

Ранее мы сообщали, что кот-оракул посетили подписание Декларации обращения с животными города на Неве в Смольном. 

Фото: instagram.com/achillcat

Теги: день российской тельняшки , кот ахилл
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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