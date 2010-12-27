Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Кот-оракул Ахилл одобрил Декларацию обращения с животными
Сегодня, 17:09
0
nastya960
17

Кот-оракул Ахилл одобрил Декларацию обращения с животными

0
 
 

Нередки случаи проявления равнодушия к животным. Тогда как отношение к животным - показатель цивилизованности и гуманности.

В Смольном Национальная ассоциация организаций помощи животны "Мы вместе" и Правительство Петербурга подписали Декларацию обращения с животными города на Неве. На такое торжественное мероприятие прибыл кот-оракул Ахилл. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Ахилл остался доволен подписанным документом и лично познакомился с Георгием Полтавченко. К слову, губернатор уточнил, что данный документ очень важен, так как в петербургских семьях проживают миллион кошек, более трехсот тысяч собак, на конюшнях живут 1500 лошадей, на фермах около 20 тысяч птих и других животных.

Это очень внушительная армия братьев наших меньших. К сожалению,  в прессе часто появляются сообщения о жестоком обращении с животными. Нередки случаи проявления к ним равнодушия. Тогда как отношение к животным - показатель цивилизованности и гуманности.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга 

Целью Декларации как раз является формирование гуманного отношения к животным и создание системы учреждений в этой сфере.

Ранее кот Ахилл отказался предсказывать изменения курса рубля.

Фото: Клино-Сфера_Озон_Коты / ВК

 

 

Все новости района
Теги: георгиq полтавченко , декларация , животные , кот ахилл , коты
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5