Кот-оракул Ахилл одобрил Декларацию обращения с животными

Нередки случаи проявления равнодушия к животным. Тогда как отношение к животным - показатель цивилизованности и гуманности.

В Смольном Национальная ассоциация организаций помощи животны "Мы вместе" и Правительство Петербурга подписали Декларацию обращения с животными города на Неве. На такое торжественное мероприятие прибыл кот-оракул Ахилл. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Ахилл остался доволен подписанным документом и лично познакомился с Георгием Полтавченко. К слову, губернатор уточнил, что данный документ очень важен, так как в петербургских семьях проживают миллион кошек, более трехсот тысяч собак, на конюшнях живут 1500 лошадей, на фермах около 20 тысяч птих и других животных.

Это очень внушительная армия братьев наших меньших. К сожалению, в прессе часто появляются сообщения о жестоком обращении с животными. Нередки случаи проявления к ним равнодушия. Тогда как отношение к животным - показатель цивилизованности и гуманности. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Целью Декларации как раз является формирование гуманного отношения к животным и создание системы учреждений в этой сфере.

Ранее кот Ахилл отказался предсказывать изменения курса рубля.

Фото: Клино-Сфера_Озон_Коты / ВК