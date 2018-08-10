Кот Ахилл отказался предсказывать изменения курса рубля

Белого оракула не взволновал скачок доллара до 67 рублей.

Петербургский кот-талисман Ахилл решил не использовать собственный дар предсказаний на выяснение денежного курса рубля по отношению к доллару. Эрмитажного оракула не заинтересовали изменения на валютном рынке и он отказался от прогнозов. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на владелицу животного Анну Кондратьеву.

Ахилл предпочитает не связываться с политикой и денежными отношениями. Поэтому здесь он сохранит молчание отметила опекун кота

Напомним, что экстраординарные способности животного были замечены впервые в 2017 году на Кубке Конфедераций. Домашнему питомцу удалось угадать результат четырех игр. На Чемпионате мира-2018 года он сумел заранее "увидеть" исход пяти матчей из восьми. После международных спортивных мероприятий музей "Эрмитаж" передал кота в руки ветеринара Анны Кондратьевой, у которой Ахилл проживает и сейчас.

Фото: Piter.tv