Костюшкин рассказал, как Вайкуле избегала его во время выступлений

Он также заявил, что певица не знала его имени.

Артист Стас Костюшкин рассказал, как певица Лайма Вайкуле избегала его во время выступлений. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Старый Друг".

Костюшкин признался, что в период его выступления в дуэте "Чай вдвоем" с Денисом Клявером мало кто запоминал его имени. Он также напомнил о случае, когда Вайкуле не смогла объявить его, когда собиралась петь с ними. Также артист рассказал, что певица игнорировала его на других совместных выступлениях.

Когда мы вышли на сцену работать, я услышал гогот Андрея [Болтенко, телепродюссера – прим.]. Он увидел, что Лайма вообще на меня не смотрит. То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет. Стас Костюшкин, артист

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Видео: YouTube / Старый Друг