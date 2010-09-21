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Костюшкин рассказал, как Вайкуле избегала его во время выступлений

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Он также заявил, что певица не знала его имени.

Артист Стас Костюшкин рассказал, как певица Лайма Вайкуле избегала его во время выступлений. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Старый Друг".

Костюшкин признался, что в период его выступления в дуэте "Чай вдвоем" с Денисом Клявером мало кто запоминал его имени. Он также напомнил о случае, когда Вайкуле не смогла объявить его, когда собиралась петь с ними. Также артист рассказал, что певица игнорировала его на других совместных выступлениях.

Когда мы вышли на сцену работать, я услышал гогот Андрея [Болтенко, телепродюссера – прим.]. Он увидел, что Лайма вообще на меня не смотрит. То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет.

Стас Костюшкин, артист

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Видео: YouTube / Старый Друг

Теги: выступление, игнорирование, лайма вайкуле, стас костюшкин
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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