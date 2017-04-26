Шац осудил Миронова за спектакли в Мариуполе

Он не считает нужным заступаться за артистов, которые выступают на Донбассе.

Юморист Михаил Шац осудил актера Евгения Миронова за спектакли в Мариуполе. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу RISODROM.

Шац подверг критике позицию Миронова, который поддержал спецоперацию России на Украине. Юморист прокомментировал решение актера дать спектакли в Мариуполе.

Меня это вообще убило, что он поехал в мариупольский театр и дал там спектакль. Я не могу этого понять. Никак. Михаил Щац, юморист

Также Шац заявил, что не считает нужным заступаться за артистов, которые выступают на Донбассе.

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Видео: YouTube / RISODROM