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Костюмированный парад такс прошел на Васильевском острове в честь Дня района
Сегодня, 9:23
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Костюмированный парад такс прошел на Васильевском острове в честь Дня района

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Темой праздника стала музыка.

Тематический парад такс прошел на Васильевском острове в Шкиперском саду в субботу, 16 сентября. Мероприятием отметили День района, сообщили в пресс-службе организаторов.

Темой праздника стала музыка. На сцену выходили таксы-балерины, ценители рок-н-рола. Кроме того, наряжались и хозяева питомцев. 

Парад – уже традиция, и традиционно его посетили не только петербуржцы, но и жители Москвы, Ярославля, Краснодарского края и других регионов. 

Для гостей организовали интерактивные площадки и зоны для фото, передает 78.ru. Прошел творческий мастер-класс, сделали площадку с робототехникой.

Ранее мы рассказывали о том, что первая осенняя ярмарка "Натуральное путешествие" пройдет на Манежной площади в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ЗОО Фото Спб

Теги: васильевский остров, парад такс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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