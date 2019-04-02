Костюмированный парад такс прошел на Васильевском острове в честь Дня района

Темой праздника стала музыка.

Тематический парад такс прошел на Васильевском острове в Шкиперском саду в субботу, 16 сентября. Мероприятием отметили День района, сообщили в пресс-службе организаторов.

Темой праздника стала музыка. На сцену выходили таксы-балерины, ценители рок-н-рола. Кроме того, наряжались и хозяева питомцев.

Парад – уже традиция, и традиционно его посетили не только петербуржцы, но и жители Москвы, Ярославля, Краснодарского края и других регионов.

Для гостей организовали интерактивные площадки и зоны для фото, передает 78.ru. Прошел творческий мастер-класс, сделали площадку с робототехникой.

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Фото: ВКонтакте / ЗОО Фото Спб