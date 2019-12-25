Первый вылет состоится 15 мая.

Костромская авиакомпания возобновляет рейсы до Петербурга три раза в неделю. Сообщается, что безопасность пассажиров и персонала в связи с эпидситуацией будет обеспечена.

Кроме аэропорта обрабатываются и борты самолетов. Для удобства пассажиров нанесена разметка, чтобы соблюдать дистанцию. Чтобы попасть на самолет, потребуются СИЗ. Отмечают, что температуру у пассажиров будут измерять дважды: зоне предполётного контроля и по прибытию в город назначения. Рассаживать в самолете будут тоже с учетом дистанции, но обещают, что места всем хватит.

Ранее мы писали, что рейс из Петербурга в Уфу вернулся в Пулково.

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