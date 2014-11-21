Костин сравнил отношения с Западом с боями без правил

Глава ВТБ рассказал о ситуации с банковским сектором и международным сотрудничеством.

Отношение со странами коллективного Западом в настоящее время напоминают бои без правил, поэтому Россия должна выстраивать отношения с другими дружественными странами, которые готовы взаимодействовать. Такое мнение в рамках выступления на профильной сессии "Российский банкинг на пути суверенного азвития: перегруппировка сил и движение вверх", организованного на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году, высказал глава ВТБ Андрей Костин.

Мы сегодня оказались в ситуации, когда этих правил нет. Сегодня это, скорее, бои без правил. <…> Нужно устанавливать новые правила в той части земного шара, которая сегодня с нами взаимодействует. Где нет санкций, где нет запретов, где нет воровства просто. Андрей Костин, глава ВТБ

Костин: расширение танкерного флота РФ может потребовать не менее 1 трлн рублей.

Фото и видео: ПМЭФ-2023