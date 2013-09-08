Костин: расширение танкерного флота РФ может потребовать не менее 1 трлн рублей

Глава ВТБ рассказал о крупных вложениях в развитие отрасли перевозок российских углеводородов.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что расширение российского танкерного флота может потребовать не менее одного триллиона рублей. Соответствующее заявление банкир сделал в ходе заседания XV Веронского Евразийского экономического форума, проводимого в Баку. Эксперт добавил, что делает оценку на фоне отсутствия внешнего финансирования и небезграничности денежного потока в самы профильных компаниях. Андрей Костин уточнил, что развитие подобного флота поможет стимулировать поставки и перевозки отечественных углеводородов на мировые рынки.

Еще один вопрос <…> - наращивание возможностей отечественного танкерного флота, а также возможностей национальных страховочных и перестраховочных компаний. Это большие деньги. Андрей Костин, глава ВТБ

Специалист рассказал о том, что руководство ВТБ видит существенный потенциал по финансированию новых инвестиционных проектов с партнерами российского банка в нефтегазовом комплексе.

Костин назвал необратимым отказ России от доллара и евро.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022