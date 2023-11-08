Косачев заявил, что у США не нашлось ответа на обвинения по биолабораториям

Сенатор считает, что американцы не могут дать профессионального ответа.

У американской администрации не оказалось ответа на итоговый доклад комиссии российского парламента по деятельности биологических лабораторий США на Украине. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии Совета Федерации РФ вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев. Политик заметил законодателям, что от оппонентов из Вашингтона ожидался разбор доклада "по косточкам". Однако этого не произошло. При этом спикер не думает, что доклад остался незамеченным у властей США.

На протяжении нашей работы нашу работу всё время пытались американцы дискредитировать. Но когда доклад появился, мы не увидели никакого профессионального ответа, а это значит, что этих ответов у американцев нет – мы попали в точку. Константин Косачев, сенатор РФ

Парламентарий добавил, что время подтвердило обоснованность опасений и очевидное наличие угрозы, которую представляют биолаборатории США.

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Фото и видео: Совет Федерации