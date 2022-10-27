Костин назвал необратимым отказ России от доллара и евро

Глава ВТБ рассказал о финансовых расчетах со странами, не вводившими западные антироссийские санкции.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал необратимым процессом отказ России от американского доллара и евро. Соответствующее заявление российский банкир сделал в ходе выступления на заседании Веронского Евразийского экономического форума, проводимого в Баку. Эксперт полагает, что сейчас ключевым приоритетом для Москвы является переход на финансовые расчеты в национальных валютах с КНР, Турцией, Индией, государствами ЕАЭС, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки.

Государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году формировали около 45% всего внешнеторгового оборота России. Десять лет назад их доля была около 30%, эта доля продолжит расти по мере дальнейшего разрыва торговых отношений с Западом. Андрей Костин, глава ВТБ

Костин заявил, что адаптация финансового сектора РФ к новым условиям продлится не один год.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022