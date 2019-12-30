Костин сообщил об указе Путина о списании долгов ОПК

Глава ВТБ не раскрыл детали, но ранее говорилось о списании 600–700 млрд рублей.

Владимир Путин подписал о списании части долгов с предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом "России 24" сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее эту проблему поднял вице-премьер Юрий Борисов. Чиновник предложил списать с ОПК, который живет "впроголодь" 600–700 млрд руб. Вариант не нашел поддержки у Сбербанка и ВТБ, и Борисов предложил другую схему: списание 400–450 млрд руб. долгов, реструктуризация остальных 300–350 млрд руб. на 15 лет с "каникулами" на пять лет, в течение которых ставка составит всего 2%.

Костин не стал раскрывать детали указа президента, назвав его "закрытым". Он лишь сообщил, что оно содержит пункт о льготной реструктуризации. Глава ВТБ добавил, что его банк удовлетворен этим решением.

Ранее мы писали о том, что цены на жилье в Петербурге в 2019 году выросли на 10%.