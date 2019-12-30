Цены на жилье в Петербурге в 2019 году выросли на 10%

При этом темпы строительства замедлились.

За 2019 год цены на жилую недвижимость в Петербурге выросли в пределах 10%. Статистические данные привели специалисты сервиса "Яндекс.Недвижимость".

Цены на новые квартиры возросли на 9,6% по сравнению с 2018 годом. Цена за квадратный метр в прошлом году в среднем составила 122,5 тыс. рублей. На рынке вторичной недвижимости она достигла 113,5 тыс. рублей, что на 8% выше, чем в 2018.

Чаще всего в Петербурге хотят приобрести однокомнатные квартиры, они подорожали в среднем на 5%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге лидером по вводу жилья в 2019 году стал Приморский район.

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