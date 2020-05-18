Космонавты с борта МКС поздравили МХТ имени Чехова с наступающим Новым годом

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили МХТ имени А. П. Чехова с наступающим Новым годом. Видеообращение космонавтов опубликовано в социальных сетях. Командиром отряда представителей государственной корпорации "Роскосмос" сейчас на орбитальной станции является Олег Кононенко.
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим, новым 2024 годом и Рождеством.
Олег Кононенко, космонавт
Его коллега, Николай Чуб пожелал коллективу МХТ дальнейшего процветания и здоровья. Россиянин Константин Борисов пожелал артистам и другим членам труппы больше светлых и добрых дней в грядущем 2024 году. Он выразил надежду на то, что неприятные события останутся позади, а к людям придет счастье и любовь.
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Фото и видео: Telegram / ТАСС, Олег Кононенко, Роскосмос
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