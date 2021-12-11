Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем конституции

Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов рассказали о памятной дате в стране.

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем конституции. Видеозапись поздравления распространил по социальным сетям "Роскосмос". По мнению специалистов, Основной закон государства должен уважать каждый житель. Чуб напомнил, что конституция РФ основана на культурных, исторических и правовых традициях государства, а следование за принципами и нормами находится в основе для успешного развития РФ.

В России проживают представители самых разных национальностей и народностей, последователи различных религий, носители множества языков, и конституция является фундаментом, объединяющим.... Николай Чуб, конмонавт

Напомним, что памятная дата отмечается 12 декабря в России ежегодно. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.

Петербург досрочно получил от "Роскосмоса" 14 трамвайных вагонов.

Фото и видео: Роскосмос