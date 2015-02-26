Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов записали видеообращение для россиян в преддверии праздника.

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили сограждан с наступающим Новым годом. Экипаж пожелал здоровья, успехов, поддержки и душевного тепла, а также быть любимыми. Видеоролик распространили по социальным сетям сотрудники пресс-службы государственной корпорации "Роскосмос".

От всей души поздравляем вас... Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны. В этот день мы желаем всем вам здоровья, успеха и благополучия. Олег Кононенко, командир

Его коллега, Николай Чуб, в свою очередь заметил, что в предстоящие праздничные дни каждый человек может поделиться частичкой своего душевного тепла с родными и близкими людьми. Он призвал помочь тем, кто сейчас нуждается в поддержке, сделать для них доброе дело и "подарить счастье". Константин Борисов уточнил, что считает Новый год семейным праздником, но экипажу МКС приходится отмечать его вдали от родственников. Однако он добавил, что космонавты чувствуют поддержку родных даже в космическом пространстве.

Космонавты с борта МКС поздравили МХТ имени Чехова с наступающим Новым годом.

Фото и видео: "Роскосмос"