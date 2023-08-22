Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев рассказали о том, что для них значит флаг России.

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днём Государственного флага. Они пожелали соотечественникам благополучия и процветания, здоровья и единства.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с днём Государственного флага России! Флаг – самый узнаваемый символ нашего государства в мире, и мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны видеоролик от пресс-службы "Роскосмоса".

Петелин заметил, что государственный флаг, как и другие символы России, олицетворяет собой независимость и многовековую историю страны. Он признался, что изображение флага напоминает ему о Родине, которая доверила работать за пределами планеты. Федяев добавил, что космонавты гордятся тем, что представляют Россию, ее граждан.

Напомним, что сейчас на МКС также находятся автонавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, представитель ОАЭ Султан аль-Нейади. Четыре человека (Федяев, Боуэн, Хобург и Аль-Нейади) вернутся на Землю уже второго сентября на американском корабле Crew Dragon от компании SpaceX. Их сменит новый экипаж – россиянин Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и японский астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки.

Фото и видео: Роскосмос