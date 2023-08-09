Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки

Билл Нельсон рассказал о работе над проектом "Артемида-2".

Американские представители из национального управления космическими полетами и исследованию космического пространства не считают Россию участником новой космической гонки, так как в ней участвует лишь Вашингтон и Пекин. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами сделал глава NASA Билл Нельсон. Специалист выступил с подробностями о подготовке орбитальной миссии "Артемида-2", которая долетит до Луны.

Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем. Билл Нельсон, глава NASA

МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах.

Фото и видео: YouTube / Sky News