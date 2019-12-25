С МКС сфотографировали ночной Петербург

Фотографию сделал космонавт “Роскомоса” Олег Кононенко.

Космонавты сфотографировали ночной Петербург с Международной космической станции. Редкий кадр можно увидеть на официальной странице в Instagram "Роскосмос".

Географические координаты города не соответствуют траектории полета станции. Поэтому космонавтам, которые находятся на борту, редко удаётся сфотографировать Питер говорится в сообщении.

Автор поста рекомендует доставать телефон и хвалиться в социальных сетях, если вы увидите в небе быстро движущуюся звезду белого или красновато-оранжевого цвета, прогуливаясь по городу. Поскольку с Земли станция становится видимой при определённых условиях.

Ранее мы писали, что NASA опубликовало снимок корабля "Прогресс" с помятой антенной.

Фото: Instagram / roscosmosofficial