Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин записали ролик на МКС.

Космонавты от государственной корпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Видеозапись поздравления опубликована в социальных сетях.

Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики! В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем начатое нашими предшественниками. Олег Кононенко, космонавт

Николай Чуб поблагодарил за труд сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли страны. Космонавт поздравил их с профессиональным праздником. Он напомнил о тех лицах, которые находились в авангарде развития, чей каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь то, что задумывали отечественные конструкторы. Александр Гребенкин добавил, что сейчас у космонавтов много новой и интересной работы, выполнить которую можно сплотившись вокруг великой цели по освоению космического пространства.

Ракета "Ангара А5" стартовала с космодрома Восточный.

Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос