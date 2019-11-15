Космическую конференцию GLEX в Петербурге перенесли на сентябрь

Изначально она должна была состояться с 9 по 11 июня.

Глобальную конференцию по исследованию космоса Global Space Exploration Conference (GLEX) вынужденно перенесли на сентябрь. Об этом 30 марта сообщили организаторы масштабной встречи, которая должна была пройти в Петербурге с 9 по 11 июня.

Новые даты конференции уже определили, участники приедут в Северную столицу на срок с 1 по 3 сентября. Отмечается, что перенос связан с обеспечением безопасности всех спикеров в связи с пандемией, не исключено, что при эпидемиологических форс-мажорах конференцию перенесут повторно.

Крупная встреча организована Роскосмосом и Международной астронавтической федерацией, на конференции обсудят результаты, проблемы и решения в сфере освоения космоса и сотрудничества специалистов разных направлений во имя развития исследования космоса.

Также мы писали, что Петербургский международный юридический форум перенесли на 2021 год.

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