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Кошка Серафима стала новой хранительницей Петропавловского собора
Сегодня, 14:56
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Кошка Серафима стала новой хранительницей Петропавловского собора

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Как рассказала смотрительница учреждения, для этой миссии хотели найти именно трехцветную кошку.

У Петропавловского собора нашлась новая хранительница из семейства кошачьих. Эту роль доверили пятилетней Серафиме, которая сменила на посту ушедшую из жизни в сентябре 2021-ого года кошку Капитолину. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на научного сотрудника музея истории Петербурга Марину Логунову.

Как сообщила руководитель, поиски изначально сводились к трехцветной кошке, чтобы была сохранена определенная преемственность. Кроме того, Серафима уже знакома с жизнью в петербургских музеях, поэтому стала идеальным кандидатом. В Петропавловский собор она отправилась прямиком из Зимнего дворца.

На новом посту хранительница проявляет свой характер, демонстрируя его на грызунах и птицах. С коллегами и посетителями кошка ведет себя куда ласковее. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге театр запустил "Кото-абонементы" на спектакли.

Фото: телеканал Санкт-Петербург (скриншот видео)

Теги: кошка, петропавловская крепость, петропавловский собор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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