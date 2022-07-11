Кошка Серафима стала новой хранительницей Петропавловского собора

У Петропавловского собора нашлась новая хранительница из семейства кошачьих. Эту роль доверили пятилетней Серафиме, которая сменила на посту ушедшую из жизни в сентябре 2021-ого года кошку Капитолину. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на научного сотрудника музея истории Петербурга Марину Логунову.
Как сообщила руководитель, поиски изначально сводились к трехцветной кошке, чтобы была сохранена определенная преемственность. Кроме того, Серафима уже знакома с жизнью в петербургских музеях, поэтому стала идеальным кандидатом. В Петропавловский собор она отправилась прямиком из Зимнего дворца.
На новом посту хранительница проявляет свой характер, демонстрируя его на грызунах и птицах. С коллегами и посетителями кошка ведет себя куда ласковее.
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Фото: телеканал Санкт-Петербург (скриншот видео)
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