В Петербурге театр запустил "Кото-абонементы" на спектакли

Усатый работник, кот Яша, стал лицом единого билета.

В пятницу, 8 июля, стало известно, что театр эстрады имени Аркадия Райкина на Большой Конюшенной запустил для всех зрителей "Кото-абонементы" на спектакли для семенной аудитории. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Усатый работник, кот Яша, стал лицом единого билета. Прошлой весной Яша перешел в театр из "Республики кошек". Отметим, что анонс новых абонементов в театре приурочили ко Дню любви, семьи и верности.

Ранее мы писали, что эрмитажный кот Ахилл перешел на работу в детский хоспис. Он получил официальное подтверждение профпригодности в Международной ассоциации котов-терапевтов.

Фото: Telegram / Пиотровский Online