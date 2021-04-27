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В Петербурге театр запустил "Кото-абонементы" на спектакли
Сегодня, 21:29
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В Петербурге театр запустил "Кото-абонементы" на спектакли

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Усатый работник, кот Яша, стал лицом единого билета.

В пятницу, 8 июля, стало известно, что театр эстрады имени Аркадия Райкина на Большой Конюшенной запустил для всех зрителей "Кото-абонементы" на спектакли для семенной аудитории. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Усатый работник, кот Яша, стал лицом единого билета. Прошлой весной Яша перешел в театр из "Республики кошек". Отметим, что анонс новых абонементов в театре приурочили ко Дню любви, семьи и верности.

Ранее мы писали, что эрмитажный кот Ахилл перешел на работу в детский хоспис. Он получил официальное подтверждение профпригодности в Международной ассоциации котов-терапевтов.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: кото-абонемент, спектакль, театр, театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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