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"Запах смерти" больше не ощущается. В Петербурге модернизировали крематорий для животных
Сегодня, 15:46
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IRINA_CHALKINA

"Запах смерти" больше не ощущается. В Петербурге модернизировали крематорий для животных

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Замеры выбросов в воздух проводились с ноября по декабрь.

В четверг, 12 декабря, стало известно о том, что в Петербурге модернизировали крематорий для животных. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления.

"Суть модернизации заключается в повторном технологическом прогоне отходящих газов через камеру дожига...",

—сказано в сообщении.

Эксперты проводили замеры выбросов в воздух с ноября по декабрь текущего года. Отмечается, что загрязнений не обнаружено.

Напоним, что ранее местные жители жаловались на едкий запах дохлятины.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские производители свинины могут уйти с рынка.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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