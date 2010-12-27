"Запах смерти" больше не ощущается. В Петербурге модернизировали крематорий для животных

В четверг, 12 декабря, стало известно о том, что в Петербурге модернизировали крематорий для животных. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления.
"Суть модернизации заключается в повторном технологическом прогоне отходящих газов через камеру дожига...",
—сказано в сообщении.
Эксперты проводили замеры выбросов в воздух с ноября по декабрь текущего года. Отмечается, что загрязнений не обнаружено.
Напоним, что ранее местные жители жаловались на едкий запах дохлятины.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские производители свинины могут уйти с рынка.
Фото:pixabay
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