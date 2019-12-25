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Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД
Сегодня, 13:21
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lesjasap

Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД

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Вашингтон может вернуться к ядерной сделке с Тегераном.

Константин Косачев рассказал, как победа Джо Байдена может повлиять на Совместный всеобъемлющий план действий. Об этом председатель международного комитета Совета Федерации сообщил в эфире сенатского телеканала "Вместе РФ". По словам парламентария, в случае победы демократического кандидата в президенты, Вашингтон может вернуться к ядерной сделке с Ираном.

Да, это могло бы произойти. Соглашения с Ираном – это детище Барака Обамы. И если победит Байден, он постарается продемонстрировать, что внешняя политика республиканца Дональда Трампа была во всем ошибочной

Константин Косачев, российский сенатор

Сенатор не исключил определенного смягчения позиции США по конкретному с Ираном вопросу. Однако Косачев считает, что общего смягчения внешней политики ждать не стоит, как в регионе давление на США по ситуации с Ираном пытается оказать Израиль.

Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов.

Фото: Piter.tv

Теги: джо байден, константин косачев, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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