Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД

Вашингтон может вернуться к ядерной сделке с Тегераном.

Константин Косачев рассказал, как победа Джо Байдена может повлиять на Совместный всеобъемлющий план действий. Об этом председатель международного комитета Совета Федерации сообщил в эфире сенатского телеканала "Вместе РФ". По словам парламентария, в случае победы демократического кандидата в президенты, Вашингтон может вернуться к ядерной сделке с Ираном.

Да, это могло бы произойти. Соглашения с Ираном – это детище Барака Обамы. И если победит Байден, он постарается продемонстрировать, что внешняя политика республиканца Дональда Трампа была во всем ошибочной Константин Косачев, российский сенатор

Сенатор не исключил определенного смягчения позиции США по конкретному с Ираном вопросу. Однако Косачев считает, что общего смягчения внешней политики ждать не стоит, как в регионе давление на США по ситуации с Ираном пытается оказать Израиль.

Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов.

Фото: Piter.tv