Зампредседателя СФ РФ раскрыл злоупотребления англосаксами нормами международного права.

Прекращение "правовой агрессии" стран коллективного Запада должно стать принципиальным требованием российского государства после победы в специальной военной операции (СВО). Такую позицию огласил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в рамках сессии "Юридическая агрессия Запада против России: актуальные вызовы и способы противодействия". Эксперт заметил, что по завершению регионального конфликта на Украине "совершенно точно должны быть сняты" все антироссийские незаконные рестрикции, а также прекращены судебные иски в адрес Москвы в международных инстанциях.

Прекращение правовой агрессии Запада и, соответственно, Украины должно стать принципиальным требованием России в рамках урегулирования ситуации после нашей победы в специальной военной операции. Константин Косачев, сенатор РФ

Парламентарий из верхней палаты законодательного органа России подчеркнул, что такое положение в будущем мирном договоре, с одной стороны, будет частью нового международного правового статуса для Украины, а с другой, станет выполнять функцию пресечения возможности проигравшей стороны в будущем юридически пересмотреть результаты конфликта. Константин Косачев добавил, что западным странам придется с этим условием согласиться.

Более 50 человек претендовали на место участника проекта "Поезд памяти" в России.

Фото и видео: ПМЮФ-2025