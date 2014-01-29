Более 50 человек претендовали на место участника проекта "Поезд памяти" в России

Константин Косачев прокомментировал итоги отбора участников проекта в текущем году.

Конкурс среди участников военно-патриотического проекта "Поезд памяти" в России составил в 2024 году более 50 человек на каждое место. Соответствующей информацией с журналистами поделился вице-спикер верхней палаты парламента страны Константин Косачев. Сенатор выступил на брифинге, организованном на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено началу проекта "Поезд памяти". От России поедут 55 человек, как и от Белоруссии.

В первый раз у нас, когда было по сто человек от России и Белоруссии, на каждое место у нас было порядка восьми претендентов. На второй год, когда мы пригласили большее количество стран, от России уже было 20 мест, но конкурс был уже 20 человек на место. Константин Косачев, сенатор РФ

Парламентарий добавил, что пройти до конца и войти в число участников проекта было сложно, поэтому власти страны гордятся тем, что в проекте задействованы самые подготовленные и мотивированные школьники. В Совфеде считают, что в поездку отправились те дети, которые действительно хотят узнать больше и об истории Великой Отечественной войны, а также тех местах, через которые поезд проедет.

В "Поезде памяти" примут участие школьники из всех стран СНГ.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"