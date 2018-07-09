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Корвет "Гремящий" завершил первый этап заводских испытаний
Сегодня, 16:05
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Корвет "Гремящий" завершил первый этап заводских испытаний

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К концу года он должен стать частью Военно-морского флота России.

Корвет "Гремящий" успешно завершил первый этап заводских испытаний. Об этом 27-го июня сообщила пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь". 

За это время судостроители закрыли более 50% ходовых удостоверений. Также специалисты испытали главную энергетическую установку в режиме переменных нагрузок, проверили системы связи, навигационное и штурманское оборудование, общекорабельные системы, вооружение и технические средства. 

По словам генерального директора компании Игоря Пономарева, завод доволен результатами испытаний. Теперь корвет готовят к Военно-Морскому параду. А в конце 2019 года его передадут Военно-морскому флоту России. 

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Фото: nordsy.spb.ru

Теги: военно-морской флот, корвет гремящий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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