Корвет "Гремящий" завершил первый этап заводских испытаний

К концу года он должен стать частью Военно-морского флота России.

Корвет "Гремящий" успешно завершил первый этап заводских испытаний. Об этом 27-го июня сообщила пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь".

За это время судостроители закрыли более 50% ходовых удостоверений. Также специалисты испытали главную энергетическую установку в режиме переменных нагрузок, проверили системы связи, навигационное и штурманское оборудование, общекорабельные системы, вооружение и технические средства.

По словам генерального директора компании Игоря Пономарева, завод доволен результатами испытаний. Теперь корвет готовят к Военно-Морскому параду. А в конце 2019 года его передадут Военно-морскому флоту России.

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Фото: nordsy.spb.ru