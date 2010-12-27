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Толбухин маяк в Кронштадте стал региональным памятником
Сегодня, 14:58
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Толбухин маяк в Кронштадте стал региональным памятником

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Маяк с трехсотлетней историей является действующим.

Толбухин маяк в Кронштадте стал объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение дал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Толбухин маяк находится на островке на расстоянии 5,2 км от западной оконечности острова Котлин в Финском заливе. Он был частью оборонительных сооружений Кронштадтской крепости и фортов. В 2019 году ему исполнится 300 лет. 

Сейчас маяк является действующим. Его использует Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том,  что проект благоустройства Шуваловского сквера будет готов в этом году. 

Фото: kgiop.gov.spb.ru

Теги: кгиоп, кронштадт, маяк, толбухин маяк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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