Толбухин маяк в Кронштадте стал региональным памятником

Маяк с трехсотлетней историей является действующим.

Толбухин маяк в Кронштадте стал объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение дал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Толбухин маяк находится на островке на расстоянии 5,2 км от западной оконечности острова Котлин в Финском заливе. Он был частью оборонительных сооружений Кронштадтской крепости и фортов. В 2019 году ему исполнится 300 лет.

Сейчас маяк является действующим. Его использует Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проект благоустройства Шуваловского сквера будет готов в этом году.

Фото: kgiop.gov.spb.ru