Корвет "Алдар Цыденжапов" начал испытания систем вооружения

Корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" начал испытания систем вооружения. Об этом сообщили представители пресс-службы Тихоокеанского флота. По данным военных, тестирование надежности артиллерийских систем ведется в Японском море.
Сегодня корвет провел очередные испытательные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630
пресс-служба ТОФ
Моряки отработали создание радиоэлектронных помех с применением 122-мм пусковой установки ПК-10. Испытания проходят при участии Ту-142 и Ил-38 морской авиации флота. В ближайшее время на корвете протестируют противолодочное оружие и комплекс крылатых ракет "Уран".
В США оценили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Фото: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все