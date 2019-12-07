Корвет "Алдар Цыденжапов" начал испытания систем вооружения

Военные провели работу артиллерийских систем.

Корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" начал испытания систем вооружения. Об этом сообщили представители пресс-службы Тихоокеанского флота. По данным военных, тестирование надежности артиллерийских систем ведется в Японском море.

Сегодня корвет провел очередные испытательные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630 пресс-служба ТОФ

Моряки отработали создание радиоэлектронных помех с применением 122-мм пусковой установки ПК-10. Испытания проходят при участии Ту-142 и Ил-38 морской авиации флота. В ближайшее время на корвете протестируют противолодочное оружие и комплекс крылатых ракет "Уран".

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Фото: Минобороны России