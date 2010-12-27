За 2018 год Санкт-Петербург потратит 588 миллиардов рублей

В третьем чтении приняли закон о корректировки бюджета на 2018 год.

В третьем чтении петербургские депутаты приняли закон, корректирующий бюджет 2018 года. Чиновники обошлись редакторскими правками. Об этом сообщают городские СМИ.

Самыми существенными оказались поправки во время второго чтения. Тогда врио губернатора Александр Беглов уменьшил расходы на 7,9 миллиарда рублей, а доходы увеличил на 2,5 миллиарда рублей. Таким образом дефицит сократился на 10 миллиардов. Расходную часть сократили из-за того, что город не успевал освоить средства, выделенные на строительство социальных объектов, станций метро.

В окончательно варианте петербургского бюджета на 2018 год фигурируют следующие цифры – 553 миллиарда – доходы, 588 миллиардов – расходы, дефицит – 35 миллиардов.

Фото: Piter.tv