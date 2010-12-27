Депутаты ЗакСа поддержали сокращение дефицита бюджета

Политики сочли, что перераспределение ресурсов должно помочь финансовому состоянию города.

Петербургские депутаты приняли поправку, которая позволяет сократить дефицит городского бюджета на десять миллиардов рублей. Решение принято в ходе заседания ЗакСа, которое состоялось днем 24 октября. Благодаря инициативе, доходная часть бюджета увеличится до 553 миллиардов, статья расходов уменьшится до 288 миллиардов. В общей сложности чиновники перераспределят 39 миллиардов рублей.

Политики отметили, что дефицит денежных средств в 2019 году по сравнению с нынешним может увеличиться в три раза. Сумма приблизится к семи миллиардам рублей. К 2020 году - дойдет уже до 12 миллиардов, а к 2021 - к 17 миллиардам.

Парламентарии высказались о том, что доход от проекта ЗСД не позволяет ситуацию, как было изначально задумано.

Напомним, что льготные цены на проезд в электричках Петербурга округлят из-за нехватки мелочи.

Фото: Piter.tv