Корпус телефонного завода на Большом Сампсониевском проспекте признали памятником

Объекты соответствуют строгому стилю промышленной архитектуры с типовыми кирпичными фасадами.

КГИОП добавил в реестр объектов культурного наследия регионального значения корпус телефонного завода на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Проект корпусов фабрики "Л. М. Эриксон и Ко", которая начала работать в 1900 году, создал Карл Шмидт. Объекты соответствуют строгому стилю промышленной архитектуры с типовыми кирпичными фасадами.

На предприятии проходила внешняя отделка телефонных аппаратов. Сами устройство первоначально собирали в Швеции, однако с 1919 года производство было национализировано. В цехах разместили завод "Красная заря". В данный момент там находятся офисы.

Ранее мы сообщили о том, что цеха завода Нобеля признали объектами культурного наследия.

Фото: КГИОП