Корпус НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе отметил первый юбилей

Объект включает в себя десять операционных, специализированный операционный блок для пациентов с тяжёлыми сочетанными травмами и шоком, а также восемь блоков реанимации и интенсивной терапии.

Новый корпус отделения экстренной помощи НИИ Джанелидзе открылся в декабре 2022 года. Проект был реализован по поручению губернатора Александра Беглова. За год своего функционирования, в новом корпусе оказали помощь уже 70 тыс. пациентам, большая часть из которых нуждалась в незамедлительной медицинской помощи. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Общая площадь объекта составляет 24 тыс. кв.м. Он включает в себя десять операционных, специализированный операционный блок для пациентов с тяжёлыми сочетанными травмами и шоком, а также восемь блоков реанимации и интенсивной терапии. Дополнительно в корпусе размещены кабинеты для лучевой диагностики, лаборатории и подземный паркинг.

По словам заместителя главного врача по скорой медицинской помощи НИИ им. И.И. Джанелидзе, главного внештатного специалиста Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе по направлению "первая помощь" Андрея Махновского, корпус значительно расширил возможности института в оказании экстренной медицинской помощи. Ежедневно в учреждении теперь принимается примерно на 350 пациентов больше. Также появилось современное диагностическое оборудование, включая аппараты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгенаппаратуру, ультразвуковые и эндоскопические аппараты.

Центр экстренной медицины соединен двухэтажным переходом с основным комплексом зданий института скорой помощи. При необходимости он может трансформироваться в инфекционную больницу: отсекаться от основной башни клиники и работать как закрытый стационар. Андрей Махновский, заместитель главного врача по скорой медицинской помощи НИИ им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный специалист Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе по направлению "первая помощь"

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году Эрмитаж приобрел более 700 экспонатов на 100 млн рублей.

Фото: Марина Бойцова/ "Петербургский дневник"