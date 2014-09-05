В 2023 году Эрмитаж приобрел более 700 экспонатов на 100 млн рублей

Коллекция Эрмитажа пополняется за счет средств государства, самого музея и меценатов.

Государственный Эрмитаж в этом году пополнил свою коллекцию более чем 700 экспонатами, что обошлось в 100 млн рублей. Об этом 26 декабря пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на генерального директора музея Михаила Пиотровского.

Коллекция Эрмитажа пополняется за счет средств государства (10 млн рублей), самого музея и меценатов. Есть и другой источник финансирования – эндаумент, другими словами – целевой капитал.

Уже несколько лет мы своим решением совета эндаумента тратим деньги эндаумента на покупку экспонатов для Эрмитажа. Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа

В 2023 году в Эрмитаже появились, к примеру, 47 пар старинной обуви собрания коллекционера Назима Мустафаева, произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства.

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Фото: Piter.TV