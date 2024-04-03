Корпоративы в коробках стали новым стандартом для офисов Петербурга

Компании массово отказываются от банкетов.

Петербургские компании все чаще выбирают "коробочные" корпоративы, отказываясь от масштабных банкетов в пользу компактных и быстрых форматов, позволяющих сократить расходы и упростить организацию мероприятий. Об этом передает ДП.

По оценке сервиса HotKitchen, спрос на "коробочные" корпоративы в Санкт-Петербурге и Москве вырос на 55 процентов по сравнению с 2022 годом. Такой формат предполагает доставку готовых наборов закусок и десертов прямо в офис без аренды площадок, оборудования и привлечения большого числа персонала.

Соосновательница HotKitchen Евгения Семёнова отметила, что ранее компании закладывали бюджет на аренду залов, логистику и обслуживание, тогда как сейчас заменяют это несколькими коробками с готовыми блюдами. "Сотрудники получают тот же визуальный и вкусовой эффект, а ключевыми преимуществами формата остаются скорость, отсутствие логистических сбоев и возможность организовать мероприятие в течение одного дня", — пояснила она. Эксперты рынка подчеркивают, что "коробочный" формат может быть не только бюджетным, но и премиальным решением. В корпоративной эстетике закрепились порционные закуски, мини-десерты, бенто-торты, трайфлы и аккуратные стаканчики, которые удобно подавать и использовать для визуального контента.

По оценкам участников рынка, переход на такие форматы позволяет компаниям экономить от 20 до 40 процентов бюджета корпоративного мероприятия. Для кейтеринга подобные решения не являются новинкой: пик их популярности пришелся на 2020–2021 годы, когда бизнес искал безопасные и предсказуемые форматы в условиях пандемии. После этого рынок не вернулся к прежней структуре.

Смольный объяснил резкое повышение стоимости парковки в центре Петербурга.

Фото: freepik (gpointstudio)