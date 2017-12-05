Корпорация Microsoft перестанет обслуживать редактор Excel

"Майкрософт" откажется от сервиса Exel ради облачного редактора.

Корпорация “Майкрософт” недовольна падением популярности Exel. В связи с регулярным снижением уровня использования электронных таблиц, компания решилась отказаться от поддержки сервиса.

Сообщается, что уже в 2019 году новый Microsoft Office выйдет без редактора таблиц. Ранее от Exel в пользу облачных баз данных отказались в организациях Adobe и ABM Industries.

В настоящее время “Майкрософт” занимается развитием собственной облачной системы хранения Office 365, в котором предусмотрена функция редактирования и управления таблицами.