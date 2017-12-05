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Корпорация Microsoft перестанет обслуживать редактор Excel
Сегодня, 16:37
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lesjasap
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Корпорация Microsoft перестанет обслуживать редактор Excel

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"Майкрософт" откажется от сервиса Exel ради облачного редактора.

Корпорация “Майкрософт” недовольна падением популярности Exel. В связи с регулярным снижением уровня использования электронных таблиц, компания решилась отказаться от поддержки сервиса. 
 
Сообщается, что уже в 2019 году новый Microsoft Office выйдет без редактора таблиц. Ранее от Exel в пользу облачных баз данных отказались в организациях Adobe и ABM Industries. 
 
В настоящее время “Майкрософт” занимается развитием собственной облачной системы хранения Office 365, в котором предусмотрена функция редактирования и управления таблицами. 
Теги: excel , microsoft , майкрософт , облако , облачные технологии , офис , таблицы
Категории: Мировые новости

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