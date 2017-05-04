Самолет сертифицируют в следующем году.

Корпорация "Иркут" завершила строительство четвертого МС-21-300 для летных испытаний. Разработчики учли результате тестирования первых опытных образцов. Об этом сообщили "ТАСС" представители Объединенной авиастроительной компании.

Специалисты провели диагностику систем самолета, который создан для летательных испытаний. Еще 28 ноября летательный аппарат вывели из цеха окончательной сборки. Сейчас он находится в летно-испытательном подразделении иркутского завода

Напомним, что МС-21 представляет собой ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его вместимость составляет от 163 до 2011 пассажиров. Сертификация запланирована на 2020 год. Позже его валидируют на европейский рынок.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/IRKUT Corporation