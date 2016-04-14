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На Камчатке МиГ-31 перехватил "нарушителя" российской границы

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Учения проходили в сложных погодных условиях.

В небе над Камчаткой прошли учения истребителя МиГ-31 Тихоокеанского флота. В сложных погодных условиях ему удалось перехватить условного нарушителя воздушного пространства России. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Роль неприятеля выполнял такой же самолет МиГ-31.  Перед ним стояла задача – на высокой скорости проникнуть в воздушное пространство страны, воспользовавшись непогодой из-за циклона.

Экипаж истребителя успешно обнаружил "нарушителя", классифицировал его и сопроводил за пределы воздушного пространства РФ.

Ранее мы писали, что американский истребитель F-16 в небе над Японией выронил учебную ракету.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: воздушное пространство, истребитель миг-31, учения
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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