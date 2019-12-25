Коров приучили к туалету для снижения уровня парниковых газов

Телята гораздо быстрее обучаются этому.

У немецких и новозеландских ученых получилось приучить коров к туалету. Дело в том, что это помогает снизить уровень выброса парниковых газов в атмосферу. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

Отмечается, что обучение коров ходить в туалет в одно и то же место позволит значительно снизить уровень аммиака в почве. Аммиак содержится в фекалиях животных в большом количестве. Ученые подчеркивают, что телята быстрее приучаются к туалету, чем маленькие дети.

Так, на фермах из-за беспорядочного процесса дефекации загрязняются почва и влага. Если же заключить коров в загоне, то фекалии начинаются в избытке копиться в одном месте, из-за чего происходят большие выбросы аммиака.

В статье говорится, что аммика экологии Земли не сильно вредит, но при попадании в почву он вступает в реакцию с бактериями. Затем аммиак перерабатывается в закись азота, которая и приводит к выбросам парниковых газов.

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