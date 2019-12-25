В Минэкономразвития предлагают снизить объем вредных выбросов за счет лесов и болот

При этом объем вредных выбросов увеличится в некоторых отраслях.

В Минэкономразвития создали проект низкоуглеродной стратегии сраны. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в процессе спасения климата Россия должна обогнать ЕС в вопросе спасения климата. Для этого необходимо обеспечить сильное сокращение вредных выбросов. В ведомстве предложили снизить нетто-эмиссии парниковых газов на 25% от уровня 2019 года в основном за счет их поглощения лесами и болотами. Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно документу, объем выбросов парниковых газов не уменьшится, а даже увеличится. Предполагается, что к 2050 году показатель составит 2,29 млрд тонн СО2. Если учитывать поглощение лесами и болотами, то "чистая эмиссия" сократится до 1,19 млрд тонн к 2050 году. В 2019 году этот показатель составлял 158 млрд тонн.

Выбросы будут расти почти во всех отраслях, снижение прогнозируется только в электроэнергетике и ЖКХ. Кроме того, в базовый сценарий включили обязательную плату за вредные выбросы. Минэкономики нашло способ снизить их только за счет "реализации климатических проектов в лесах и применения уточненной методики поглощающей способности". В данном случае речь идет о высадке лесов, сокращении пожаров и обводнении осушенных болот.

Фото: pixabay