Коронавирусная статистика Петербурга замерла

В пятницу, 18 декабря, статистика заболеваемости в Петербурге замерла на одной отметке, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на оперштаб.
Накануне в Петербурге зафиксировали 3763 новых случая, к сегодняшнему дню число составило 3757. По количеству ежедневных случаев лидируют обе столицы. Всего во всех регионах России зафиксировали 28 552 новых случая COVID-19.
За день на коронавирус протестировали 40 636 горожан, а под наблюдением находятся 1825 человек.
Всего в России с начала пандемии зафиксировали 2 791 220 случаев заболеваемости коронавирусом. В мире – почти 75 миллионов.
Ранее мы писали, что результаты тестов на коронавирус петербуржцам разошлют по смс.
Фото: Piter.TV
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