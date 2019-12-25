Коронавирусная статистика Петербурга замерла

Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.

В пятницу, 18 декабря, статистика заболеваемости в Петербурге замерла на одной отметке, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на оперштаб.

Накануне в Петербурге зафиксировали 3763 новых случая, к сегодняшнему дню число составило 3757. По количеству ежедневных случаев лидируют обе столицы. Всего во всех регионах России зафиксировали 28 552 новых случая COVID-19.

За день на коронавирус протестировали 40 636 горожан, а под наблюдением находятся 1825 человек.

Всего в России с начала пандемии зафиксировали 2 791 220 случаев заболеваемости коронавирусом. В мире – почти 75 миллионов.

Ранее мы писали, что результаты тестов на коронавирус петербуржцам разошлют по смс.

Фото: Piter.TV