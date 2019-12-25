Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 18 апреля

Статистика и последние новости в Петербурге и России.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 139 новых случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших – 1646. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 213 человек, умерли 7.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 4 785 новых случая инфицирования, 467 пациента поправились, 40 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 36 793 человека, 3 057 выздоровели, 313 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

Власти города сообщили, что проверка работы Покровской больницы прошла успешно, врачи обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Помимо этого предполагается, что при введении пропускного режима, на дорогах появятся десятки КПП с предупреждающими знаками и водоналивными барьерами. Выставочный комплекс "Ленэкспо" на Васильевском острове на время переоборудуют в госпиталь: там будет 544 места.

Стало известно, что медицинское наблюдение за пожилыми петербуржцами будут вести по телефону: звонить пенсионерам или писать им СМС будут каждую неделю. Также глава межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусом и директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто рассказал, как будут проходить похороны людей, болевших коронавирусом. Процесс захоронения будет осуществлять администрация Нового Колпинского городского кладбища. Родственники к процедуре не допускаются. Тело умершего будут хоронить в закрытом гробу.

Проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков, оценивая ситуацию в городе, заявил, что ждать спада эпидемии раньше июля не стоит: если город заживет в прежнем темпе, заболеют 2 миллиона человек, если люди будут гулять так, как сейчас, то 120 тысяч человек.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия победит эпидемию коронавируса. Об этом он заявил, подводя итоги совещания по вопросам развития строительной отрасли в РФ. Владимир Путин призвал Правительство вместе с регионами быстро и эффективно решить вопросы задействования закупленной медтехники, работы направлений медпомощи и перепрофилирования медицинских центров.

Мэр Москвы сообщил, что борьба с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве идёт не по самому плохому сценарию. Собянин подчеркнул, что на это влияют ограничительные меры — режим самоизоляции и пропускная система при передвижении на транспорте.

Стало известно, что семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин, что привело их на скамью подсудимых. По решению суда шестеро вернуться в больнице на двухнедельный карантин, еще один вернется домой.

Фото: Piter.TV